Light atualiza plano de recuperação judicial

O plano também prevê a conversão de 40% dos débitos de cada credor em ações, via debêntures conversíveis. A adesão para esta proposta tem um limite de 2,2 bilhões de reais. Para quem aderir, o restante dos débitos seria pago em um prazo de oito anos e com remuneração pela variação do IPCA mais 4% ao ano.

Já para os credores "apoiadores não conversores", o pagamento ocorreria em 12 anos e seria remunerado por IPCA mais 2% ao ano.

A atualização do plano vem após a companhia ter divulgado, na semana passada, condições que estavam sendo negociadas com os credores desde o fim do ano passado. A Light entrou em recuperação judicial em meados de 2023 e busca reestruturar cerca de 11 bilhões de reais em dívidas.

Em fato relevante ao mercado, a companhia afirmou ainda que a atualização proposta visa a superação da atual situação econômico-financeira da companhia e seus eventuais reflexos e, sobretudo, a continuidade da prestação dos serviços do grupo, que atende mais de 30 municípios do Rio de Janeiro por meio de sua distribuidora de energia.

(Por Letícia Fucuchima)