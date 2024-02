Ao menos 9 suspeitos morrem durante operação policial contra maior grupo criminoso do RJ

"A ampla operação visa reprimir o crime organizado e prender lideranças e integrantes da facção que promove a maioria dos ataques armados e tentativas de expansão territorial nas Regiões Norte e Oeste da Capital, na Baixada Fluminense e em algumas cidades do interior do Estado“, informou a Polícia Militar em comunicado.

Segundo a PM, houve confronto durante a madrugada com criminosos armados que saíam do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade, com destino à comunidade do Trio de Ouro, na Baixada Fluminense. No tiroteio, quatro suspeitos morreram.

"Os quatro ocupantes do veículo foram atingidos e socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris, porém não resistiram”, informou a PM.

Em ação separada em Inhaúma, na comunidade do Flexal, quatro suspeitos foram baleados em confronto e três deles não resistiram aos ferimentos, segundo a polícia.

As outras duas mortes foram registradas no interior do Complexo do Alemão, onde dois suspeitos feridos foram socorridos por moradores e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiram, de acordo com a PM.

Segundo a polícia, essas duas mortes não aconteceram em decorrência dos confrontos das forças de segurança com os suspeitos. As mortes, no entanto, ocorreram em locais onde havia operação nesta terça.