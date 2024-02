China não vai renovar medida que sobretaxava exportações de carne de frango brasileira, diz governo

"Vai ter ainda mais exportação, trazendo receitas e desenvolvimento. E muito frango xadrez brasileiro para os chineses", acrescentou a publicação de Lula.

A medida "antidumping" que vinha sendo aplicada sobre exportações de carne de frango brasileira correspondia a uma sobretaxa sobre o valor do produto importado -- que variava entre 17,8% e 34,2%, de acordo com a empresa exportadora --, e era aplicada desde 2019, conforme comunicado. Segundo Lula, essa tarifa caiu para zero com a decisão.

Além da sobretaxa, afirmou a nota, 14 empresas brasileiras haviam feito "compromissos de preços" com o governo da China, o que implicava na adoção de preços superiores a um patamar mínimo pré-estabelecido. As medidas, para os ministérios, "prejudicavam a competitividade do produto brasileiro no mercado chinês".

"O governo brasileiro atuou ativamente junto a autoridades chinesas em diversos foros e durante a realização de mecanismos bilaterais de cooperação em 2023, obtendo a decisão favorável", acrescentou o comunicado conjunto.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e a China é o segundo maior consumidor mundial do produto e também o principal destino dos embarques de carne de frango brasileira, de acordo com a nota.

(Por Patricia Vilas Boas; reportagem adicional de Maria Carolina Marcello Edição de Alexandre Caverni)