Canadá e EUA concordam que Ucrânia precisa de dinheiro de ativos russos, diz ministra canadense

Por Promit Mukherjee e Ismail Shakil

OTTAWA (Reuters) - O Canadá e os Estados Unidos concordam totalmente com a necessidade urgente de avançar com o confisco dos ativos soberanos russos congelados para ajudar a Ucrânia, que recentemente tem tido problemas no campo de batalha, disse a ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, nesta terça-feira.

Freeland e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, se reunirão nesta semana com seus homólogos do G7 e do G20 em São Paulo. Mais cedo nesta terça-feira, Yellen disse que o desbloqueio dos ativos congelados é "necessário e urgente".