Taxas futuras de juros caem no Brasil após alívio com IPCA-15 de fevereiro

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a terça-feira em baixa no Brasil, em especial entre os contratos com prazos mais curtos, refletindo a divulgação do IPCA-15 de fevereiro, melhor que o esperado, enquanto no exterior os rendimentos dos Treasuries se sustentaram em níveis mais altos durante boa parte do dia.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) subiu 0,78% em fevereiro, acelerando ante a alta de 0,31% de janeiro, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, a taxa nos 12 meses até fevereiro passou a uma alta de 4,49%, pouco acima dos 4,47% do primeiro mês do ano.