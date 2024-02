CPI da Braskem aprova convocação de CEO da companhia e autoridades

A exploração do sal-gema em Maceió foi realizada entre 1976 e 2019 e interrompida após bairros da cidade passarem a registrar rachaduras em ruas e em edifícios, diante da movimentação de enormes cavidades criadas como consequência da mineração. A Braskem comandava as atividades de exploração desde 2002, ano de sua fundação.

Os depoimentos começam na manhã da próxima terça-feira, quando serão ouvidos os professores da Universidade Federal de Alagoas João Abel Galindo Marques e Natallya de Almeida Levino e o doutor e ativista em ecologia José Geraldo Marques.

"É uma convocação, são pessoas que vão dar início a esse trabalho da CPI para a gente se inteirar tecnicamente do que está acontecendo lá no Município de Maceió", disse o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM).

De acordo com Carvalho, eles deverão apresentar estudos sobre as consequências da extração do sal-gema pela Braskem na cidade de Maceió.

Na sequência, prestam depoimento na quarta-feira Mauro Henrique Sousa, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), e Thales Sampaio, coordenador dos estudos da antiga Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, atual Serviço Geológico do Brasil), que responsabilizou a Braskem pelo desastre.

Entre outros, também foi convocado Marcelo Arantes, diretor de Comunicação da Braskem.