IGP-M passa a cair 0,52% em fevereiro com quedas nos preços de soja e milho, diz FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, registrou queda de 0,90% em fevereiro, contra recuo de 0,09% no mês anterior.

André Braz, coordenador dos índices de preços, destacou a queda acentuada nos custos da soja e do milho, respectivamente de 14,18% e 7,11%.

"Apesar de o El Niño ter prejudicado algumas safras brasileiras, não se observa uma redução generalizada na produção agrícola nacional", disse ele.

"Contrabalanceando esse cenário, a ampliação da oferta global de grãos promete atenuar as pressões inflacionárias sobre os preços dos alimentos no Brasil, proporcionando um alívio moderado à inflação", completou.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, subiu 0,53% em fevereiro, de uma alta de 0,59% no mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) passou a subir no período 0,20%, de uma alta de 0,23% em janeiro.