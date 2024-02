Juros futuros caem em dia de ajustes e desconforto com reoneração

Também na terça-feira, em entrevista para a RedeTV!, Lula criticou duramente a administração da Vale e cobrou mais responsabilidade da mineradora, tanto no pagamento de ações indenizatórias quanto na produção. O presidente defendeu ainda que as empresas se alinhem ao modelo de desenvolvimento do governo.

Neste cenário, a taxa do contrato de DI para janeiro de 2027, que havia cedido 10 pontos-base na véspera, subiu cerca de 4 pontos-base nesta quarta-feira, em meio a ajustes de preços.

No fim da tarde, o Tesouro informou que o governo central registrou superávit primário de 79,3 bilhões de reais em janeiro, ante um saldo positivo de 78,9 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado. O governo central compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social.

Após a divulgação dos números, as taxas dos DIs chegaram a reacelerar as altas, embora os picos da sessão tenham sido vistos no início da tarde.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10%, ante 9,975% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,835%, ante 9,804% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,045%, ante 10,006%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,305%, ante 10,276%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 10,73%, ante 10,711%.