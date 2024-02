PagBank vê lucro líquido acelerar em 2024 após desempenho acima do esperado no 4º tri

O presidente-executivo do PagBank, Alexandre Magnani, disse a jornalistas nesta quarta-feira que o crescimento do TPV no trimestre se deu devido a uma reestruturação que a empresa fez no primeiro semestre de 2023, que incluiu aumentos de preços e cerca de 700 demissões.

O executivo disse que essa medida permitiu à empresa retomar a aceleração de seus negócios no segundo semestre do ano por meio de iniciativas como o lançamento de novos produtos e o fortalecimento da equipe de vendas em certas regiões do Brasil.

O PagBank também prevê que o TPV de 2024 cresça entre 12% e 16%, enquanto os investimentos devem ficar quase estáveis entre 2 bilhões de reais e 2,2 bilhões de reais.

A companhia registrou lucro líquido contábil de 488 milhões de reais no quarto trimestre, um avanço de 20% na comparação com o mesmo período de 2022. O lucro líquido recorrente, que desconsidera um plano de opção de compra de ações de longo prazo para executivos, foi de 520 milhões de reais.

Analistas consultados pela LSEG esperavam, em média, lucro líquido de 473,8 milhões de reais.

A receita líquida cresceu 10% ano a ano, para 4,35 bilhões de reais, também acima das estimativas.