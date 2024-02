CORREÇÃO-Petróleo dos EUA fecha em queda com aumento de estoques e notícias do Fed nos EUA

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,03 dólar, ou 0,04%, a 83,68 dólares o barril. Os futuros do West Texas Intermediate dos EUA (WTI) recuaram 0,33 dólar, ou 0,42%, para 78,54 dólares. Ambos os contratos de referência caíram 1 dólar mais cedo na sessão.

Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram 4,2 milhões de barris na semana passada, disse a Administração de Informação de Energia (EIA), superando as expectativas dos analistas para 2,74 milhões.

Os estoques aumentaram por cinco semanas consecutivas devido a interrupções não planejadas nas refinarias após uma tempestade de inverno em janeiro, juntamente com paradas planejadas nas plantas.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quarta-feira que, embora as pressões inflacionárias tenham diminuído em um grau notável, ele ainda não está pronto para dizer que o banco central norte-americano fez tudo o que precisava fazer para levar a inflação de volta à meta de 2% do Fed.

O comentário de Williams estava em linha com os sinais da governadora do Fed, Michelle Bowman, na terça-feira – de que ela não tinha pressa em cortar as taxas de juros dos EUA, dados os contínuos riscos de inflação. Taxas mais elevadas durante mais tempo poderiam atenuar o crescimento econômico e suprimir a procura de petróleo.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Paul Carsten em Londres, Mohi Narayan em Nova Delhi e Andrew Hayley em Pequim)