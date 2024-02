Reunião de ministros das Finanças do G7 é marcada por divisões sobre monetizar ativos russos

Ele afirmou que qualquer medida como essa deveria ser totalmente respaldada pela lei internacional e exigiria o apoio de todos os membros do G20 -- o grupo das 20 maiores economias do mundo, que inclui Rússia, China e outros países que têm sido críticos dos EUA.

Autoridades do G7 estão debatendo há um ano para chegar a um acordo sobre o que fazer com ativos soberanos da Rússia que foram congelados após a invasão de Moscou à Ucrânia em fevereiro de 2022. Líderes do G7 pediram possíveis soluções até junho.

O debate desta semana durante a reunião de ministros das Finanças do G20 em São Paulo mostrou que ainda há uma boa distância a ser percorrida.

Yellen disse a repórteres na terça-feira que há um “forte caso econômico, moral e de lei internacional” para monetizar os ativos russos, simplesmente os confiscando ou os usando como garantia, e disse que a “teoria de contramedidas” justificava esse tipo de ação na lei internacional.

Yellen sublinhou a urgência de avançar para ajudar a Ucrânia, que sofreu revezes militares em sua batalha de dois anos contra a invasão da Rússia.

Le Maire, questionado especificamente sobre a teoria de contramedidas, disse que discordava.