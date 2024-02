Ultrapar tem lucro líquido de R$1,1 bi no 4º tri, alta de 33% ano a ano

O conglomerado atua em energia, mobilidade e infraestrutura logística por meio da Ultragaz, Ipiranga e Ultracargo.

Em termos recorrentes, o Ebitda ajustado das operações continuadas saltou 122% ano a ano, para 1,7 bilhão de reais, afirmou a Ultrapar no balanço, em função do maior Ebitda dos três principais negócios, especialmente da Ipiranga, principal unidade de negócios do grupo.

A unidade Ipiranga elevou o volume de vendas em 1% nos meses de outubro a dezembro do ano passado sobre o mesmo período de 2022, e o Ebitda ajustado recorrente avançou 270% na mesma comparação para 1,17 bilhão de reais, embora tenha caído 19% na base trimestral.

O grupo terminou 2023 com alavancagem financeira de 1,1 vez, ante 1,7 vez no final de 2022, o "menor patamar dos últimos 15 anos", de acordo com a companhia.

Em 2023, os investimentos da Ultrapar, líquidos de desinvestimentos e recebimentos, totalizaram 1,9 bilhão de reais. Para 2024, o plano de investimentos -- líquido de desinvestimentos -- soma 2,7 bilhões de reais.