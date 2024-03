Ex-engenheiro do Google é indiciado por roubar segredos de IA para ajudar empresas chinesas

Contratado pelo Google em 2019, Ding supostamente começou seus roubos três anos depois, enquanto estava sendo considerado para se tornar diretor de tecnologia de uma empresa chinesa de tecnologia em estágio inicial e, em maio de 2023, havia feito o upload de mais de 500 arquivos confidenciais.

De acordo com o indiciamento, Ding fundou sua própria empresa de tecnologia naquele mês e divulgou um documento em um grupo de bate-papo em que dizia ter experiência com a plataforma de poder computacional do Google. "Só precisamos replicá-la e atualizá-la."

O Google começou a suspeitar de Ding em dezembro de 2023 e retirou seu laptop em 4 de janeiro de 2024, um dia antes da data em que Ding planejava se demitir.

Jose Castaneda, um porta-voz do Google, disse: "temos salvaguardas rigorosas para evitar o roubo de nossas informações comerciais confidenciais e segredos comerciais. Após uma investigação, descobrimos que esse funcionário roubou vários documentos e rapidamente encaminhamos o caso para a polícia"

Ding pode pegar até dez anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares por cada indiciamento criminal.