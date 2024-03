Lula tem piora em índices de avaliação, mostra AtlasIntel

A pesquisa mostrou que a imagem de Lula teve oscilações no chamado limite da margem de erro. Segundo a AtlasIntel, sua imagem negativa variou 4 pontos para cima, chegando a 49%, enquanto 47% consideram a imagem de Lula positiva, uma queda de 4 pontos, marcando a primeira vez, segundo o instituto, que a imagem negativa superou a positiva.

Já a avaliação da situação econômica do país piorou, com 53% entre os 3.154 entrevistados considerando-a "ruim", contra 47% de janeiro. Os que responderam que a atual conjuntura econômica está "boa" oscilaram de 29% para 28%. Os que a classificam como "normal" recuaram de 24% para 19%.

Segurança pública, responsabilidade fiscal e justiça e combate à corrupção foram as áreas em que a gestão Lula teve as piores avaliações. Direitos humanos e igualdade racial, redução da pobreza e políticas sociais e relações internacionais estão entre as melhor avaliadas. Mas em todas as áreas, os que consideram o desempenho péssimo supera os que veem a performance do governo federal como ótima.

No caso da política internacional, ainda que figure entre as áreas com melhor avaliação, houve uma variação negativa na fatia dos que a consideravam "ótima/boa" de 9 pontos percentuais.

Realizada entre os dias 2 e 5 de março, a pesquisa pode ter registrado o rescaldo da polêmica envolvendo declaração do presidente em Adis-Abeba, na Etiópia, no dia 18 de fevereiro. Na ocasião, em entrevista coletiva, Lula comparou as mortes de palestinos na ofensiva de Israel na Faixa de Gaza ao que Hitler fez com os judeus na 2ª Guerra Mundial, provocando forte reação do governo israelense e da oposição no Brasil, que incorporou a controvérsia e a utilizou no ato de 25 de fevereiro de Bolsonaro na Avenida Paulista em São Paulo.

Mesmo assim, em comparação com o governo anterior, o governo Lula ainda segue com avaliações de desempenho superiores às de Bolsonaro em todas as áreas levantadas.