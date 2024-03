Renovação de concessões de distribuição de energia está bem encaminhada, diz Energisa

Ele lembrou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já sinalizou que a edição de um decreto sobre o tema sairá em breve, e avaliou que nesse momento deve ocorrer uma "construção política" entre Legislativo e Executivo para permitir a publicação da norma.

No mês passado, a Câmara aprovou um requerimento de urgência para um projeto de lei que estipula regras para a renovação das distribuidoras, em ação que foi vista por analistas como uma interferência nos trabalhos antes conduzidos no âmbito do governo federal, que é o poder concedente das concessões.

Tovar também observou que os novos contratos das distribuidoras podem vir com regras para cumprimento de patamares mínimos dos indicadores de DEC e FEC, que medem a qualidade da prestação dos serviços de energia.

A medida, se confirmada, representaria apenas a inclusão no contrato de normas que já são praticadas no âmbito regulatório da agência Aneel, pontuou.

Ele ressaltou, porém, que as exigências precisam ser "equilibradas" de forma a não elevar demasiadamente as tarifas, uma vez que os investimentos realizados pelas empresas são posteriormente remunerados via tarifa.

Em relação a investimentos a serem realizados pela elétrica, Tovar disse que o foco para 2024 é o Capex "desafiador" de 5 bilhões de reais em distribuição de energia, além de oportunidades no mercado de gás e biometano.