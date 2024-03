Petróleo sobe 2% com ataques a refinarias russas e sinais de forte procura

Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - Os preços do petróleo subiam cerca de 2% nesta quarta-feira, apoiados pela potencial interrupção de oferta após ataques ucranianos a refinarias russas, sinais de forte demanda e esperanças de que o Federal Reserve possa começar a cortar as taxas de juro em breve, apesar da forte inflação dos Estados Unidos.

A Ucrânia lançou um ataque abrangente com drones em regiões russas nesta quarta-feira, causando um incêndio na maior refinaria de petróleo da Rosneft, no que o presidente Vladimir Putin disse ser uma tentativa de atrapalhar as eleições presidenciais da Rússia.