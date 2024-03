BC do Japão encerrará taxas de juros negativas e controle da curva de juros, diz Nikkei

As autoridades do banco central, incluindo o presidente Kazuo Ueda, enfatizaram recentemente que o momento de abandonar os juros negativos dependeria do resultado das negociações salariais anuais deste ano entre trabalhadores e empregadores.

As maiores empresas do país concordaram em aumentar os salários em 5,28% em 2024, os maiores aumentos salariais em 33 anos, informou o maior grupo sindical do país na sexta-feira.

Aumentos salariais mais intensos provavelmente aumentarão as chances de o Japão sair das taxas negativas, já que as ofertas das grandes empresas geralmente dão o tom para as ofertas das empresas menores, informou a Reuters neste mês.

O Banco do Japão também está planejando reduzir o controle da curva de rendimentos, uma política monetária que introduziu em setembro de 2016, segundo a qual o banco central compra grandes quantidades de títulos do governo para manter os rendimentos de curto prazo perto de sua meta de -0,1% e os rendimentos de longo prazo em torno de zero, acrescentou a reportagem.

(Reportagem de Rishav Chatterjee em Bengaluru)