Magazine Luiza reverte prejuízo e lucra R$212 mi no 4º tri

O resultado veio apesar de queda de 5,5% no faturamento líquido, a 10,55 bilhões de reais, com vendas totais, incluindo as de marketplace, praticamente estáveis sobre o quarto trimestre de 2022. Analistas, em média, esperavam receita líquida de 10,7 bilhões de reais no quarto trimestre, segundo dados da LSEG.

A empresa teve margem bruta de 30,3%, crescendo 2,5 pontos percentuais sobre um ano antes, impulsionada pela Black Friday "mais rentável" da história da companhia, repasse de aumento de carga tributária e expansão de receita de serviços, afirmou o Magazine Luiza no balanço.

As despesas operacionais em relação às vendas totais recuaram 0,2 ponto percentual, para 13,6%, no trimestre, e o resultado financeiro negativo em 437,7 milhões de reais foi 23,1% menor que o registrado um ano antes.

A companhia confirmou comentários feitos em novembro pelo presidente-executivo, Frederico Trajano, sobre o quarto trimestre marcar uma "virada para o Magazine Luiza".

Na ocasião o executivo citou que estava vendo reaquecimento de lojas físicas, com a categoria de eletroeletrônicos "saindo do fundo do poço" com o ciclo de queda da taxa de juros e aumento do crédito.

Nas lojas físicas, as vendas do Magazine Luiza no quarto trimestre somaram 5 bilhões de reais, alta de 4% sobre um ano antes. No marketplace, as vendas cresceram 10%, superando 5 bilhões de reais, informou a companhia.