Energia solar "por assinatura" vira alvo do TCU; setor defende legalidade do modelo

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A oferta de energia solar "por assinatura", que começou a se popularizar no Brasil nos últimos anos, entrou na mira do Tribunal de Contas da União (TCU), que disse ver indícios de venda ilegal de energia a consumidores regulados sob os moldes da geração distribuída compartilhada.

A análise de unidade de auditoria do TCU aponta possíveis irregularidades no modelo de negócio de "energia por assinatura", praticado inclusive por grandes grupos do setor elétrico, com consequente aumento de custos para os milhões de consumidores cativos que não usufruem desse serviço.