Wall St tem pouca variação na abertura com atenções voltadas para o Fed

(Reuters) - Wall Street tinha pouca variação na abertura desta quarta-feira, com os investidores aguardando a conclusão da reunião do Federal Reserve com expectativa de que o banco central dos Estados Unidos mantenha a taxa de juros e forneça pistas sobre a trajetória de sua política monetária.

O Dow Jones caía 0,10% na abertura, para 39.072,05 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,06%, a 5.181,69 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,12%, para 16.185,76 pontos.

(Reportagem de Bansari Mayur Kamdar em Bengaluru)