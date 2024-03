Atividade empresarial da zona do euro se aproxima de estabilidade em março, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro ficou muito perto de voltar a crescer em março, superando as expectativas, de acordo com uma pesquisa que mostrou que as pressões inflacionárias contrariaram a tendência recente e diminuíram neste mês.

Entretanto, a recuperação foi desigual, com uma forte recuperação na atividade de serviços compensando uma desaceleração mais severa no setor industrial.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar do HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 49,9 este mês em relação aos 49,2 de fevereiro, acima das expectativas de 49,7 em uma pesquisa da Reuters, mas marcando o 10º mês abaixo do nível de 50 que separa crescimento de contração.