Chuvas deixam ao menos 4 mortos em Mimoso do Sul, no Espírito Santo

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - Quatro pessoas morreram em decorrência das chuvas no município de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, informou a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) neste sábado.

De acordo com o Cepdec, as equipes seguem trabalhando no local e o número de óbitos pode se alterar ao longo do dia.