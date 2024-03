Ações da China caem para nível mais baixo em um mês em meio a saídas de capital estrangeiro

O mercado enfraqueceu mesmo depois que dados mostraram nesta quarta-feira que as indústrias da China registraram lucros maiores nos primeiros meses do ano, já que os ganhos gerais permanecem moderados pela fragilidade persistente no mercado imobiliário da China, apontando para uma divergência na recuperação pós-pandemia do país.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,16%, enquanto o índice de Xangai caiu 1,26%. Ambos os índices fecharam nas mínimas de quase um mês.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,36%.

