Azul tem lucro de R$403 mi no 4º tri e melhora previsão de Ebitda em 2024

SÃO PAULO (Reuters) -A companhia aérea Azul divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 403,3 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 74,5% sobre o desempenho de um ano antes.

Em termos ajustados, porém, a companhia teve prejuízo líquido de 270,6 milhões de reais nos últimos três meses de 2023, 55,7% inferior ao resultado negativo de apresentado um ano antes.

A Azul afirmou que os resultados não são auditados e que não vai conseguir entregar as demonstrações financeiras auditadas e o relatório do auditor independente relativos a 2023 no prazo legal, "uma vez que o trabalho dos auditores independentes em relação à revisão de tais demonstrações ainda não foi concluído".