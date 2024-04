Dólar cai em linha com exterior e após anúncio de leilão extra do BC

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava frente ao real nesta terça-feira, embora já tenha desacelerado o ritmo ante as mínimas do dia, em linha com o arrefecimento da moeda norte-americana no exterior e enquanto os mercados reagiam ao anúncio feito na véspera pelo Banco Central de um leilão extraordinário de swap cambial tradicional.

Às 10h20 (de Brasília), o dólar à vista caía 0,12%, a 5,0526 reais na venda, depois de mais cedo ter chegado a recuar 0,72%, a 5,0226 reais. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,06%, a 5,065 reais.