CORREÇÃO-Intel tem prejuízo operacional de US$7 bi em unidade de fabricação de chips

(Corrige no 2º parágrafo receita anual da unidade da Intel em 2022 para 27,49 bilhões de dólares)

(Reuters) - A Intel divulgou nesta terça-feira forte prejuízo operacional para seu negócio de fabricação de chips, um duro golpe para a empresa que busca recuperar a liderança tecnológica perdida nos últimos anos para a TSMC.

A Intel informou que a unidade de fabricação teve prejuízo operacional de 7 bilhões de dólares em 2023, maior que a perda operacional de 5,2 bilhões de dólares do ano anterior. A unidade registrou receita de 18,9 bilhões de dólares em 2023, queda de 31% em comparação com os 27,49 bilhões de dólares do ano anterior.