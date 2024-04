Dólar sobe com expectativa por dados dos EUA e falas de Powell

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar avançava frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, com investidores à espera de dados de emprego e de atividade dos Estados Unidos, bem como de falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em meio a recente nervosismo sobre as perspectivas de afrouxamento monetário na maior economia do mundo.

Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,27%, a 5,0725 reais na venda, rondando os patamares intradiários mais altos desde outubro do ano passado.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,03%, a 5,0840 reais.