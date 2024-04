Receita abre prazo para empresas regularizarem com desconto benefício fiscal usado indevidamente

O governo conseguiu aprovar no fim do ano passado uma medida provisória que limita a investimentos de empresas os benefícios fiscais federais baseados em incentivos estaduais, o que na prática proíbe a extensão desses subsídios para gastos com custeio das companhias.

No entanto, decisões judiciais provisórias geraram incerteza sobre o potencial de arrecadação da medida, inicialmente estimado em 35 bilhões de reais neste ano, ao permitirem que empresas mantenham benefícios que seriam limitados com a regulamentação das subvenções.

(Por Bernardo Caram)