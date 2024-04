Wall Street reverte perdas após dados do setor de serviços

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos reverteram as perdas nesta quarta-feira depois que dados do setor de serviços mais fracos do que o esperado ofereceram alívio aos investidores preocupados com o fato de que o Federal Reserve fará menos cortes na taxa de juros do que o esperado este ano.

O PMI não manufatureiro do Instituto de Gestão de Fornecimento ficou em 51,4 em março, contra expectativa de 52,7 em pesquisa da Reuters.

O Dow Jones subia 0,28%, a 39.280,94 pontos e o S&P 500 avançava 0,23%, a 5.218,03 pontos. O Nasdaq Composite tinha ganho de 0,09%, a 16.254,98 pontos.