Ibovespa avança com recuo nos rendimentos dos Treasuries

- B3 ON subia 3,68%, a 12,13 reais, após quatro quedas seguidas, com a recuperação endossada por relatório de analistas do Santander elevando a recomendação das ações para "outperform", embora o preço-alvo tenha sido reduzido de 17 para 15 reais. No ano, os papéis ainda contabilizam uma perda de cerca de 15%.

- AZUL PN mostrava elevação de 3,27%, a 12,96 reais, buscando no ambiente mais favorável a risco suporte para uma recuperação, após quatro pregões de queda, período em que acumulou um declínio de 11,1%.

- ELETROBRAS ON valorizava-se 2,84%, a 42,05 reais, tendo como pano de fundo pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques para uma extensão, por mais 90 dias, do prazo das negociações entre o governo federal e a elétrica sobre o peso do voto da União.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 1,05%, a 33,58 reais, enquanto BRADESCO PN subia 2,35%, a 14,81 reais.

- CSN ON recuava 1,50%, a 15,11 reais, com analistas do Itaú BBA rebaixando as ações para "underperform" em razão do "valuation" apagado e forte ciclo de investimentos na divisão de mineração nos próximos anos. O preço-alvo passou de 20 para 15 reais. O Itaú BBA também elevou Usiminas para "outperform" e o preço-alvo dos papéis de 9,50 para 12 reais. USIMINAS PNA avançava 0,59%, a 10,23 reais.

- VALE ON caía 0,56%, a 60,71 reais, em sessão sem a referência dos mercados na China por feriado naquele país. Na véspera, a mineradora informou que está em discussões avançadas com o Ministério dos Transportes sobre as condições para otimização de planos de investimentos de dois contratos de concessão atualmente executados pela companhia. Em outro comunicado, também disse que a mina Onça Puma no Pará teve licença de operação novamente suspensa.