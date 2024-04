Open Finance já permitiu economia de R$6,4 mi em juros no cheque especial, diz Campos Neto

De acordo com o presidente do BC, o Open Finance também já permitiu que 1,4 milhão de clientes tenham sido alertados que tinham recursos parados na conta. Além disso, o sistema permitiu uma redução de 32 horas para 2 horas e 10 minutos no processo de abertura de uma conta em instituições.

Em sua apresentação, Campos Neto pontuou ainda que o Open Finance já registra mais de 42 milhões de consentimentos para compartilhamento de dados, com mais de 800 instituições participando do sistema.

Campos Neto abordou ainda os outros três blocos fundamentais da agenda tecnológica do BC: o Pix, a internacionalização da moeda e o Drex (moeda digital). Além disso, citou dois blocos adicionais para o futuro desta agenda tecnológica: a inteligência artificial e a monetização de dados.

Campos Neto realiza nesta sexta-feira palestra no seminário LIDE Inovação, promovido pelo LIDE, grupo de líderes empresariais, em São Paulo.

(Por Fabrício de Castro)