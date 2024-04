Dólar firma queda de olho em noticiário fiscal e alta do minério, com expectativa por dados de inflação dos EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar firmou-se em terreno negativo frente ao real nesta segunda-feira, com investidores digerindo notícias sobre a meta fiscal do Brasil e reagindo ao salto dos preços do minério de ferro, em início de semana que trará novos dados de inflação dos Estados Unidos, que podem ditar os próximos passos de política monetária do Federal Reserve.

Às 11h40 (de Brasília), o dólar à vista caía 0,54%, a 5,0373 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,59%, a 5,0495 reais na venda.