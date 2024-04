Governo pode rever contratos com Starlink após declarações de Musk, diz ministro

A Starlink negociou contratos para fornecer internet via satélite para escolas e áreas remotas no país durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a receber o empresário no Brasil para uma visita.

Na semana passada, Moraes determinou a suspensão de algumas contas no X, ao que Musk respondeu acusando o ministro de censura prévia e de descumprir a Constituição brasileira.

Musk afirmou que não iria cumprir a determinação da Justiça brasileira e chegou a anunciar na própria rede que as contas, que chegaram a ser suspensas, haviam sido liberadas. No entanto, ao menos no X Brasil, ao entrar em algumas delas, as postagens continuam suspensas.

Depois da resposta de Musk, Moraes abriu inquérito contra o bilionário por crimes de obstrução de Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. O magistrado também determinou a inclusão de Musk no inquérito das chamadas milícias digitais por, em tese, "dolosa instrumentalização criminosa" da rede social X, e determinou pagamento de 100 mil reais por dia de descumprimento da medida judicial.

A reação do empresário norte-americano se tornou um ponto de disputa entre o governo brasileiro, que saiu em defesa da decisão de Moraes, e aliados de Bolsonaro diretamente afetados pelas decisões do ministro, que apoiam Musk.

"Acho que é um desrespeito, acho que o Brasil não pode permitir de forma alguma uma ingerência externa que procure estar acima da nossa Constituição, da nossa legislação", disse Pimenta.