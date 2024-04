Decisão sobre dividendos cabe à Petrobras e está bem encaminhada, diz Haddad

"É um desafio cumprir o plano de investimento da Petrobras... Porque a empresa não estava preparada mais para investir. Ela estava sendo dilapidada, de certa maneira, e agora está tendo reversão desse quadro, para o bem do Brasil e da própria empresa, porque são investimentos rentáveis que ela está assumindo", disse.

Questionado sobre se o governo cogita trocar o comando da empresa, o ministro respondeu que o assunto não é da sua "alçada", pois trata com Lula apenas sobre cenários econômicos da empresa e, portanto, não chegou a discutir sobre a atuação do atual presidente da companhia, Jean Paul Prates, ou uma possível substituição no cargo.

Na semana passada, fontes disseram à Reuters que a demissão de Prates era provável nos próximos dias enquanto pessoas ligadas ao CEO da estatal acreditavam que ele teria fôlego para passar por mais esta "fritura", a depender de Lula.

Conversas sobre a saída do executivo ganharam mais força depois que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, expôs sua relação desgastada com Prates em meio a debates sobre o pagamento de dividendos extraordinários pela empresa, tema que já havia gerado tensão entre a estatal e o governo em março, mas foi apaziguado na época.

Lula chegou a convocar no domingo uma reunião que poderia decidir a situação, mas acabou cancelando o encontro, de acordo com duas fontes, pois, segundo uma delas, teria ficado incomodado com o vazamento da informação.