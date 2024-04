Presidente do JPMorgan elogia poder dos EUA em carta a investidores

A consolidação bancária entrou em foco depois que três bancos regionais dos Estados Unidos faliram no ano passado, espalhando a turbulência pelo setor. O JPMorgan comprou um dos bancos falidos, o First Republic, no ano passado.

Separadamente, Dimon manteve sua opinião de que a inflação poderia ser mais persistente do que os mercados esperam, levando as taxas de juros a permanecerem mais altas.

"Apesar do cenário instável, incluindo a turbulência dos bancos regionais no ano passado, a economia dos EUA continua a ser resistente, com os consumidores ainda gastando, e os mercados atualmente esperam uma aterrissagem suave da economia", escreveu ele.

Ainda assim, ele citou os gastos do governo dos EUA, o aperto quantitativo e as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio como fatores potencialmente perturbadores.

"Essas forças significativas e, de certa forma, sem precedentes, nos fazem permanecer cautelosos", escreveu Dimon.