Banco Galicia da Argentina aposta em inflação e taxas de juros mais baixas após acordo com HSBC

Por Walter Bianchi

BUENOS AIRES (Reuters) - O Banco Galicia da Argentina, comprador dos ativos locais do HSBC num negócio de cerca de 500 milhões de dólares, aposta que o novo presidente argentino, Javier Milei, reduzirá a crescente inflação e aliviará as taxas de juros para aumentar os empréstimos no país sul-americano.

O presidente-executivo do grupo financeiro local, Fabián Kon, disse à Reuters após a confirmação do acordo com o HSBC que a abordagem pró-mercado e as duras políticas fiscais de Milei devem beneficiar o setor bancário e ajudar a reduzir a inflação, superior a 275%.