Companhias aéreas enfrentam dificuldades com falta de aviões

Na Europa, a companhia aérea de baixo custo Ryanair cortou algumas rotas. Nos Estados Unidos, a United e a Southwest reduziram voos e ajustaram planos de contratação de pessoal.

MERCADO DE LEASING CRESCE

Os analistas esperam que a capacidade da maioria das companhias aéreas dos EUA no segundo trimestre cresça em um ritmo mais lento do que no ano anterior. As companhias aéreas atualizarão planos de frota e explicarão como compensarão as restrições de capacidade ao divulgarem seus resultados trimestrais, começando na quarta-feira, com a Delta Air Lines.

Devido à escassez de novos aviões, o mercado de leasing de aeronaves está em alta. Dados da Cirium Ascend Consultancy mostram que as taxas de arrendamento de novas aeronaves Airbus A320-200neo e Boeing 737-8 MAX atingiram 400 mil por mês, o valor mais alto desde meados de 2008.

As companhias aéreas estão gastando 30% mais em arrendamentos de aeronaves do que antes da pandemia, disse John Heimlich, economista-chefe da Airlines for America (A4A), que representa as principais companhias aéreas dos EUA.

As empresas também estão segurando jatos que já passaram de sua vida útil econômica e exigem manutenção pesada que agora leva vários meses, disse Heimlich. Os custos de reparo na United, Delta e American aumentaram 40% no ano passado em relação a 2019.