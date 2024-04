Ações da China caem pressionadas por setor imobiliário; mercado de Hong Kong sobe

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta quarta-feira, pressionadas pelo setor imobiliário, enquanto mercado de Hong Kong subiu liderado pelos papéis de tecnologia.

A agência de recomendação de risco Fitch revisou sua perspectiva sobre a China para negativa, citando riscos crescentes para as finanças públicas do país.

"Até o momento, a reação do mercado à notícia do rebaixamento da Fitch parece ter sido bastante discreta, em comparação com o rebaixamento da Moody's em dezembro passado. No entanto, isso ainda pode prejudicar o sentimento do mercado no curto prazo em relação à China, enquanto o nível de confiança já está baixo", disse Xiaojia Zhi, economista-chefe para a China do Credit Agricole CIB.