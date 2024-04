Cenário nos EUA mudou com dado ruim de inflação, mas efeito no Brasil não é direto, diz Campos Neto

"Agora, eu não posso dizer que mecanicamente vai afetar aqui (o Brasil)", afirmou, acrescentando que hoje não é possível dizer que o cenário para a política monetária doméstica mudou.

Campos Neto ressaltou que apesar do dado ruim nos Estados Unidos, o resultado da inflação de março no Brasil divulgado nesta quarta é boa notícia.

Os números do IBGE mostram que a inflação no Brasil desacelerou com força no mês passado, com a taxa em 12 meses indo abaixo de 4% pela primeira vez desde julho do ano passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,16% em março, ficando abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,25% no mês.

Enquanto o movimento dos preços no Brasil pode facilitar a atuação do BC em seu ciclo de afrouxamento monetário, dados da inflação dos Estados Unidos divulgados nesta quarta vieram piores que o esperado, lançando mais dúvidas sobre o momento do início do ciclo de cortes de juros na economia norte-americana.

Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a valorizar o dólar em relação ao real e pressionar a inflação no Brasil, dificultando a atuação do Banco Central brasileiro para domar os preços ao consumidor.

