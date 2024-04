Dados recentes não contribuíram para "confiança" do Fed na desinflação, mostra ata

As autoridades do Fed estão debatendo se o maior risco é que a política monetária permaneça muito apertada por muito tempo ou que o Fed corte os juros muito cedo e não consiga fazer com que a inflação retorne à sua meta de 2%.

Algumas autoridades continuaram a argumentar que itens importantes, como a inflação imobiliária, começariam a desacelerar, com "vários" dizendo que os aumentos na produtividade poderiam permitir que o crescimento siga forte enquanto a inflação continua a cair.

No entanto, a ata reflete uma preocupação geral sobre a situação de uma luta contra a inflação que parecia estar bem controlada no início do ano.

"Os participantes destacaram os indicadores que apontam para um forte impulso econômico e leituras decepcionantes sobre a inflação nos últimos meses", reiterando que precisariam de mais confiança na continuidade da desinflação antes de cortar os juros, segundo a ata.

"Algumas" autoridades disseram que havia riscos de que a política monetária do Fed fosse "menos restritiva do que o desejado, o que poderia aumentar o ímpeto da demanda agregada e pressionar a inflação para cima", disse a ata -- o tipo de lógica que poderia ser usada para defender outro aumento dos custos de empréstimos.

O Fed aumentou sua taxa de juros em 5,25 pontos percentuais desde março de 2022 para combater o aumento das pressões de preços.