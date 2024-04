Ibovespa recua com aposta de corte de juros nos EUA passando para setembro

- VALE ON caiu 1,52%, a 61,60 reais, sucumbindo ao movimento de maior aversão a risco desencadeado pelos dados dos EUA, apesar da alta dos preços futuros do minério de ferro na China pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,43%, a 813,5 iuans (112,48 dólares) a tonelada, depois de subir mais de 5% na terça-feira.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 2,11%, a 32,86 reais, e BRADESCO PN recuou 2,11%, a 14,40 reais, também pressionados pelo movimento vendedor generalizado na bolsa paulista.

- AZUL PN fechou negociada em baixa de 6,93%, a 12,76 reais, com papéis sensíveis a juros de modo geral no negativo na bolsa com a alta na curva de DI, uma vez que o movimento nos Treasuries ofuscava a alta menor do que a esperada no IPCA de março. A ação da Azul vinha de quatro altas seguidas, período em que acumulou um ganho de mais de 9%.

- 3R PETROLEUM ON perdeu 0,48%, a 35,35 reais, após assinar com a Enauta memorando de entendimento para levar adiante uma proposta de fusão entre as petrolíferas revelada no início deste mês. ENAUTA ON, que não faz parte do Ibovespa, subiu 1,88%, a 28,18 reais.

- CYRELA ON recuou 3,08%, a 23,63 reais, acompanhando o declínio generalizado de papéis sensíveis a juros, mas tendo no radar ainda prévia operacional da construtora no primeiro trimestre, com alta de 39% nas vendas líquidas contratadas ano a ano, para 2,1 bilhões de reais.

Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em