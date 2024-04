Taxas dos DIs disparam após inflação dos EUA apontar para corte de juros após junho

“Foram 30 minutos de alegria com o IPCA, até a divulgação do CPI”, resumiu Lais Costa, analista da Empiricus Research, ao avaliar a disparada nas taxas futuras brasileiras.

Por trás do movimento estava a percepção de que, com a inflação elevada nos EUA, o Fed não cortará juros em maio ou em junho, o que também limita o espaço para o Banco Central do Brasil reduzir a taxa básica Selic novamente em 50 pontos-base em junho. A Selic está atualmente em 10,75% ao ano.

“Em uma de suas últimas falas, o (presidente do BC, Roberto) Campos Neto, havia dado muito peso ao número do CPI”, pontuou Costa. Assim, com o resultado desta quarta-feira, segundo ela, a Empiricus Research deixará de projetar corte de 50 pontos-bases da taxa básica Selic em junho.

“E isso faz com que você limite um pouco também a Selic terminal, porque não é razoável esperar que o BC desacelere o corte e depois reacelere. Os economistas que estão abaixo de 9% (nas projeções para a Selic terminal) vão ser obrigados a revisar para cima”, acrescentou.

A curva de juros brasileira refletiu durante a sessão as mudanças de expectativas. No pior momento do dia, às 14h47, a taxa do DI para janeiro de 2027 chegou a subir quase 19 pontos-base, para 10,495%.

Isso ocorreu apesar de, durante a tarde, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmar que a mudança de perspectiva nos EUA não tem efeito mecânico sobre a política monetária no Brasil.