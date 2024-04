Chefe do FMI vê mais queda da inflação 2024, mas diz que ela ainda não foi totalmente derrotada

Isso criaria as condições para que os bancos centrais das principais economias avançadas comecem a cortar os juros no segundo semestre do ano, embora o ritmo e o momento possam variar, disse ela em um evento organizado pelo think tank Atlantic Council.

"Nessa reta final, é duplamente importante que os bancos centrais mantenham sua independência", disse Georgieva, pedindo às autoridades que resistam aos pedidos de cortes antecipados nas taxas, quando necessário.

"O afrouxamento prematuro pode causar novas surpresas na inflação, o que pode até mesmo exigir uma nova onda de aperto monetário. Por outro lado, atrasar demais pode esfriar a atividade econômica", disse ela.

Georgieva disse que o relatório Perspectivas Econômicas Mundiais da próxima semana mostrará que o crescimento global está ligeiramente mais forte, devido à atividade robusta nos Estados Unidos e em muitas economias de mercados emergentes, mas não fez novas previsões específicas.

Ela disse que a resiliência da economia global estava sendo ajudada por mercados de trabalho fortes e uma força de trabalho em expansão, um consumo doméstico forte e uma redução dos problemas da cadeia de oferta, mas afirmou que ainda há "muitas coisas com que se preocupar".

"O ambiente global se tornou mais desafiador. As tensões geopolíticas aumentam os riscos de fragmentação... e, como aprendemos nos últimos anos, operamos em um mundo no qual devemos esperar o inesperado", disse Georgieva.