Em novo embate, Lira chama Padilha de "desafeto pessoal" e "incompetente"

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou a subir o tom das críticas ao governo, nesta quinta-feira, e chamou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de "desafeto pessoal" e "incompetente".

As declarações foram feitas após Lira ter sido questionado por jornalistas, durante um evento no interior do Paraná, se o placar baixo a favor da manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) em votação na véspera decorreria do enfraquecimento da sua liderança na Câmara.

"Essa notícia foi vazada do governo e, basicamente, do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, incompetente", disse Lira sobre o ministro responsável pela articulação política do governo Lula com o Congresso. "Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem (quarta) a votação foi de cunho individual, cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver".