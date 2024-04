Gol diz que deve chegar a acordo com arrendadores nas próximas semanas

Mais cedo, o jornal Valor Econômico publicou que a companhia vai devolver até 16 aviões dentro do processo de reestruturação.

"Estamos satisfeitos com as negociações e acordos de arrendamento de aeronaves alcançados até o momento, à medida que nos concentramos em garantir que a Gol tenha a capacidade certa para continuar a atender nossos destinos atuais e nossos planos de expansão", afirmou a companhia, sem mencionar o número de aviões.

A companhia aérea, que além do processo de recuperação judicial aberto este ano enfrenta atrasos na entrega de aviões da Boeing, terminou 2023 com uma frota média operacional de 101 aeronaves, ante 110 no final de 2022.