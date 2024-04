Governador do RJ rejeita proposta de renegociação de dívida de Haddad e diz que irá ao STF

“Nossa discussão é sobre o estoque da dívida e a natureza de como ela foi contraída e seus indexadores que catapultaram a dívida a valores impagáveis. Há uma discussão, e ela dificilmente não será através do Supremo Tribunal Federal, até porque entendemos a dificuldade administrativa de reconhecer um erro para trás, isso é muito complexo“, disse o governador.

“Enxergamos o Supremo como uma arena da conciliação que o Estado do Rio busca “, acrescentou.

O Estado do Rio de Janeiro deve ter um déficit este ano e representantes fluminenses alertam que, se não houver uma renegociação do passivo com a União, pode haver comprometimento das finanças do Estado já a partir de 2025, com risco até de atraso nos salários dos servidores.