Minério de ferro sobe com esperanças de estímulos após dados suaves da China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira, após divulgações de dados na China levarem a esperanças renovadas de mais estímulos no segundo trimestre para sustentar sua economia, que é a maior consumidora mundial do minério.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,29%, a 826 iuanes (114,14 dólares) a tonelada.