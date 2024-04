S&P e Nasdaq sobem após novos dados de inflação aliviarem temores sobre juros

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq registravam ganhos nesta quinta-feira, depois que dados de preços ao produtor nos Estados Unidos mais fracos do que o previsto acalmaram os nervos dos investidores em relação à inflação persistente, mantendo vivas as expectativas de cortes nos juros pelo Federal Reserve este ano.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,2% em março, contra previsões de um aumento de 0,3% de acordo com economistas consultados pela Reuters. Na base anual, o índice subiu para 2,1%, contra uma estimativa de 2,2%.