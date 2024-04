BCE discutirá nova estratégia e política verde em retiro na Irlanda

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - As autoridades do Banco Central Europeu discutirão a política monetária verde e sua próxima revisão de estratégia em um retiro na Irlanda no próximo mês, onde também prepararão o terreno para um provável corte na taxa de juros em junho, disseram duas fontes à Reuters.

O BCE está se aproximando do fim de uma luta de dois anos contra a inflação alta, com o debate interno agora focado na trajetória para os custos dos empréstimos além de uma redução bem telegrafada dos juros em 6 de junho.