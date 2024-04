Georgieva é aprovada para segundo mandato como diretora-gerente do FMI

No mês passado, os ministros das Finanças da União Europeia endossaram Georgieva para um segundo mandato no comando da instituição financeira de última instância, praticamente garantindo sua aprovação. Tradicionalmente, os países europeus recomendam o diretor administrativo do FMI e os Estados Unidos recomendam o diretor do Banco Mundial.

Georgieva disse estar grata ao conselho e honrada por ter sido escolhida para um segundo mandato, além de ansiosa para continuar trabalhando com a equipe "excepcional" do Fundo.

"Nos últimos anos, o FMI ajudou nossos países membros a enfrentar sucessivos choques, incluindo a pandemia, guerras e conflitos, e uma crise de custo de vida", disse ela.

"Também intensificamos nosso trabalho sobre mudanças climáticas, fragilidade e conflitos, e a transição digital, de acordo com sua crescente importância para a estabilidade macroeconômica e financeira, o crescimento e o emprego."

Georgieva é a segunda mulher a chefiar o FMI e a primeira pessoa de uma economia de mercado emergente. Ela é a 12ª diretora-gerente do Fundo desde sua fundação em 1944.

Autodenominada "eterna otimista", Georgieva liderou a instituição em meio a enormes choques na economia global, desde o surto da pandemia da Covid-19, poucos meses depois de assumir o cargo, até a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.